بأدلة علمية.. أشعة الشمس تمنح البشر السعادة

وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية فإن أفضل توقيت خلال اليوم لعمل حمامات الشمس هو بين العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، موضحًا أن التعرض للشمس له فوائد عديدة منها أنه يحث خلايا الجسم الموجودة تحت الجلد على إنتاج فيتامين "دال" بقوة، كما يقلل من حساسية الجلد لأشعة الشمس. ويلعب فيتامين "دال" دورًا مهمًا في تقوية العظام ويؤثر على قوة العضلات والخلايا العصبية، علاوة على ذلك يرى شبيتس أن وجود فيتامين "دال" بكثرة في الدم يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بالسرطان، وضغط الدم، والسكري والزهايمر.