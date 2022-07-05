باحثون يبتكرون خوارزمية ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ بالجرائم قبل أسبوع من حدوثها

وقال البروفيسور إيشانو تشاتوبادياي من جامعة شيكاغو: "لقد أنشأنا توأمًا رقميًّا للبيئات الحضرية، إذا قمت بتزويده ببيانات مما حدث في الماضي؛ فسيخبرك بما سيحدث في المستقبل، إنه ليس سحريًّا، هناك قيود؛ لكننا تحققنا من صحته ويعمل بشكل جيد حقًّا".