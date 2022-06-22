باحثون يصمّمون "جراداً إلكترونياً" يشم الخلايا السرطانية

وتمكّن باحثون من جامعة ولاية ميتشيجان الأمريكية من تصميم نظام لكشف السرطان في جسم الإنسان قائم على الجراد، في تقنية تتضمن تغيير الجرادات جراحياً وتزويدها بأقطاب كهربائية مزروعة في فصوص أدمغتها، لاستشعار الروائح، ومنها شم الخلايا السرطانية.