باعته بـ19 مليارًا وكسبت 10 مليارات.. هذا ما جنته "بيونتيك" من لقاح كورونا

حققت شركة "بيونتيك" الألمانية المطورة للقاح فيروس كورونا أرباحًا صافية في 2021 بلغت قيمتها 10.3 مليار يورو.
وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة ماينتس الألمانية اليوم أن مبيعاتها العام الماضي بلغت أقل بقليل من 19 مليار يورو، وخلال عرضها لبيانات أعمالها لـ2021 أكدت توقعاتها بشأن مبيعات لقاحها، والتي تتراوح بين 13 و17 مليار يورو.
ووفق "رويترز"؛ من المتوقع نشر البيانات الأولى من الدراسة السريرية حول سلامة وتحمل وفعالية لقاح مخصص لمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" في أبريل، ومن شأن هذه البيانات دعم طلبات الشركة بالحصول على تصريح لتداول اللقاح الجديد.