باعته بـ19 مليارًا وكسبت 10 مليارات.. هذا ما جنته "بيونتيك" من لقاح كورونا

ووفق "رويترز"؛ من المتوقع نشر البيانات الأولى من الدراسة السريرية حول سلامة وتحمل وفعالية لقاح مخصص لمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" في أبريل، ومن شأن هذه البيانات دعم طلبات الشركة بالحصول على تصريح لتداول اللقاح الجديد.