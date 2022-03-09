بالصور.. أقمار صناعية تكشف أضرارًا جسيمة بـ"ماريوبول الأوكرانية" المحاصَرة

أظهرت صور، التقطتها الأقمار الصناعية صباح الأربعاء، أضرارًا جسيمة في البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبول المحاصَرة بجنوب أوكرانيا وحولها، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أوضحت شركة "ماكسار تكنولوجيز" أن الأضرار الجسيمة التي تم رصدها لحقت بمبانٍ سكنية ومحال بقالة ومراكز تسوق، وقالت إن الصور تم جمعها قبل أنباء عن تفجير وقصف مستشفى للأطفال في المدينة.
وكان مسؤولون أوكرانيون قد كشفوا أن غارة جوية روسية دمرت مستشفى للولادة أمس، وأصابت 17 شخصًا على الأقل.
واهتزت الأرض على بُعد أكثر من ميل واحد عندما ضربت سلسلة من الانفجارات مجمع ماريوبول الطبي؛ ما أدى إلى تحطم النوافذ والأضرار بشدة بواجهة أحد المباني.
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد اتهمت الروس أمس بعدم احترام وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول.
ومنذ أيام تحاصر القوات الروسية ماريوبول، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية لقربها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، ومن دونباس (في الشرق الأوكراني) حيث توجد القوات الانفصالية الموالية للروس.
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت صباح أمس فتح الممرات الإنسانية في 5 مدن أوكرانية، هي (كييف، تشيرهيهيف، سومي، خاركيف وماريوبول)، وذلك بعد محاولات سابقة عدة باءت بالفشل.