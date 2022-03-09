بالصور.. أقمار صناعية تكشف أضرارًا جسيمة بـ"ماريوبول الأوكرانية" المحاصَرة

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت صباح أمس فتح الممرات الإنسانية في 5 مدن أوكرانية، هي (كييف، تشيرهيهيف، سومي، خاركيف وماريوبول)، وذلك بعد محاولات سابقة عدة باءت بالفشل.