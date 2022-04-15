بالصور: "بايدن فعلها".. ملصقات تسخر من الرئيس الأمريكي بعد ارتفاع قياسي بأسعار الوقود

وتجد تلك الملصقات الساخرة رواجًا شديدًا؛ إذ يبلغ سعر حزمة من 100 ملصق نحو 13 دولارًا. وقال أحد البائعين في كاليفورنيا إن طلبات مثل هذه الملصقات ارتفعت من 20 أو 30 طلبًا يوميًّا إلى 80 طلبًا يوميًّا خلال الشهر الماضي.