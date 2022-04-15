بالصور: "بايدن فعلها".. ملصقات تسخر من الرئيس الأمريكي بعد ارتفاع قياسي بأسعار الوقود
أثارت ملصقات تسخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتنتقده على ارتفاع أسعار جالون البنزين، جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة؛ إذ انتشرت ملصقات ساخرة في أرجاء البلاد، تلقي باللوم على الرئيس الديمقراطي في ارتفاع أسعار الوقود، فيما اضطر بعض السكان المتاخمين للمكسيك إلى عبور الحدود المكسيكية للحصول على الوقود بأسعار زهيدة.
ووصل متوسط سعر الجالون (3.7 لتر) في الولايات المتحدة إلى نحو 4.5 دولار في ارتفاع قياسي، وهو أعلى مستوى له في 14 عامًا، بحسب ما ذكرته جمعية السيارات الأمريكية (AAA).
وألقى الأمريكيون باللائمة على "بايدن"؛ وانتشرت ملصقات ساخرة وهجومية على مضخات البنزين في محطات الوقود في مختلف ولايات البلاد؛ إذ تظهر صورة الرئيس الأمريكي وهو يشير إلى الأسعار قائلاً: "أنا من فعلت ذلك"، فيما تلفت نائبته كامالا هاريس إلى أنها من ساعدته. كما أظهرت بعض الملصقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يشير قائلاً: "بايدن فعل ذلك".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد بدأت الملصقات في الظهور لأول مرة العام الماضي إلا أنها اكتسبت شعبية مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لحظر إدارة "بايدن" واردات النفط الروسية، فيما أرجع بعض المنتقدين الارتفاع إلى سياسات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالطاقة.
وتجد تلك الملصقات الساخرة رواجًا شديدًا؛ إذ يبلغ سعر حزمة من 100 ملصق نحو 13 دولارًا. وقال أحد البائعين في كاليفورنيا إن طلبات مثل هذه الملصقات ارتفعت من 20 أو 30 طلبًا يوميًّا إلى 80 طلبًا يوميًّا خلال الشهر الماضي.
الهروب إلى المكسيك
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود القياسي في لجوء بعض المواطنين المتاخمين للحدود المكسيكية إلى عبور الحدود لتعبئة سياراتهم بأسعار زهيدة؛ إذ يبلغ متوسط سعر الجالون في المكسيك نحو 3.30 دولار أمريكي.
ونشر جوليو فاكويرو، المقيم في سان دييجو على بعد 17 ميلاً فقط من الحدود المكسيكية، على موقع تيك توك، مقطع فيديو يوضح كيف ملأ سيارته في تيجوانا المكسيكية مقابل 40 دولارًا، فيما يكلفه ذلك نحو 70 دولارًا في كاليفورنيا محل إقامته.