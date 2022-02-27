بالصور.. بيع منزل رجل أعمال سعودي في أمريكا بـ 92 مليون ريال

بيع منزل رجل أعمال سعودي في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بـ 24.5 مليون دولار (ما يقارب 92 مليون ريال سعودي).

وأشار تقرير الموقع الأمريكي المتخصص في العقارات الفاخرة "ديرت"، إلى أن رجل الأعمال السعودي اشترى العقار في عام 2010 مقابل 16.5 مليون دولار؛ وتم تأجير المكان من حين لآخر على مدى السنوات العشر الماضية، وبلغ إيجاره في بعض الأوقات 100000 دولار شهرياً.

واشترى العقار الذي يضم 11 غرفة نوم ويعد واحداً من أشهر العقارات في منطقة بيفرلي بارك بلوس انجلوس، جون سيمونيان، المستثمر العقاري الأمريكي (من أصول لبنانية).

وتمّ بناء السكن الفخم في عام 2000 لعالم الرياضيات نورمان زاده، وصمّمه ريتشارد لاندري، وهو واحد من عدد قليل من المنازل المعاصرة في منطقة بيفرلي بارك.