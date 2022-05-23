بالفيديو.. العواصف الترابية تواصل اجتياح العراق وتشل الحياة

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، علي الدليمي، أنه تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم الاثنين، إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب "سكاي نيوز عربية".