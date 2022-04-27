بالفيديو.. حادث غريب في مهرجان هندوسي يتسبب في مقتل 11 شخصًا

تعرّض أحد عشر شخصًا للصعق بالكهرباء حتى الموت، عندما احتكت شاحنة مزينة بمناسبة مهرجان هندوسي، بأسلاك لنقل الكهرباء، خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند، حسب ما قالته الشرطة، الأربعاء، ونقلت عنها وكالة "أسوشيتد برس".