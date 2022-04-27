بالفيديو.. حادث غريب في مهرجان هندوسي يتسبب في مقتل 11 شخصًا

تعرّض أحد عشر شخصًا للصعق بالكهرباء حتى الموت، عندما احتكت شاحنة مزينة بمناسبة مهرجان هندوسي، بأسلاك لنقل الكهرباء، خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند، حسب ما قالته الشرطة، الأربعاء، ونقلت عنها وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت قناة "نيودلهي" التلفزيونية: إن النيران اشتعلت في الشاحنة التي كانت مزدحمة بالكثيرين بسبب الشرارة الكهربائية.
وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة "ثانجافور" بولاية تاميل نادو؛ بحسب رجل شرطة تَحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
وحدثت الوفيات في وقت مبكر من الأربعاء عندما كانت العربة تسير في موكب بمنطقة ثانجافور، على بعد 340 كيلومترًا جنوب "تشيناي"، عاصمة الولاية، وفقًا للشرطة.
وكان معبد هندوسي هو من نظّم الموكب. ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور.
وتُعد ثانجافور مركزًا مهمًّا للدين والفن والهندسة المعمارية في جنوب الهند، وتشتهر المنطقة بمعابدها التراثية.