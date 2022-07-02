بالفيديو: حاصروه بأسئلة حول الفساد فكانت هذه حيلته.. شاهد ما أقدم عليه مسؤول نيجيري

لم يتوقع المسؤول الحكومي محاولة إسعافه بتلك الطريقة العنيفة، فما كان منه إلا أن حاول إبعاد يد مسعفه، وهو ما استشهد به البعض للدلالة على أنه كان يتظاهر بالإغماء، ولم يتعرض لأي مشاكل صحية.