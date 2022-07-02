بالفيديو: حاصروه بأسئلة حول الفساد فكانت هذه حيلته.. شاهد ما أقدم عليه مسؤول نيجيري

حاول مسؤول حكومي نيجيري التملص من جلسة استجوابه أمام لجنة من نواب بالبرلمان حول اتهامه بإساءة استخدام الأموال التي كانت مخصصة للتنمية، فلم يكن أمامه إلا التظاهر بالإغماء بعد أن حاصرته الاتهامات من كل حدب وصوب.
ويظهر في مقطع فيديو متداول المدير الإداري بالنيابة لوكالة تنمية دلتا النيجر، دانيال بوندي، وهو يفقد الوعي، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين لإفاقته، ومحاولة فتح فمه، ومنع لسانه من الانزلاق للداخل (بلع اللسان)، وغلق مجرى التنفس.
لم يتوقع المسؤول الحكومي محاولة إسعافه بتلك الطريقة العنيفة، فما كان منه إلا أن حاول إبعاد يد مسعفه، وهو ما استشهد به البعض للدلالة على أنه كان يتظاهر بالإغماء، ولم يتعرض لأي مشاكل صحية.
وحاصر النواب "بوندي" بأسئلة تتعلق بفساد مالي، واختلاس مبالغ مالية، بعد أن اختفت نحو 1.2 مليون دولار أمريكي من أموال الوكالة المخصصة للتنمية. واستدعى ذلك الإغماء المسؤولين إلى إنهاء الجلسة، وتأجيل الاستجواب لوقت لاحق، وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام نيجيرية.