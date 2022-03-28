بالفيديو.. حريق في مطار الكويت الدولي

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن إدارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر إثر الحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم "2".