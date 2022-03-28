بالفيديو.. حريق في مطار الكويت الدولي

اندلع حريق في صالة جديدة تحت الإنشاء في مطار الكويت الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح، إن جزءاً من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم "تي 2" قد تعرّض "لحريق محدود"، صباح الإثنين.
وكانت معلومات أولية قد أفادت بأن 6 فرق إطفاء تتعامل مع حريق اندلع في أحد أجزاء مشروع المطار الجديد "تي 2".
فيما قالت وسائل إعلام كويتية إنه تمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن إدارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر إثر الحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم "2".
وحسب موقع "الحرة"، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية توحيد الكندري، لوكالة أسوشيتيد برس، إن سبب الحريق لم يُعرف على الفور.