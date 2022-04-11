بالفيديو.. حصان في مكان لا يخطر على البال

فتحت السلطات الهندية، تحقيقًا في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحصان في قطار مخصص للركاب.
وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل ونشره موقع "إنديا توداي"، حصانًا في قطار مزدحم بالركاب.
وكان الحصان موجودًا على القطار المتجه إلى إحدى مناطق ولاية البنغال.
وأشار بعض رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو، إلى أن الحصان كان مشاركًا في سباق أقيم بمنطقة بارويبور في نفس اليوم الذي تم فيه نشر المقطع.
وحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية؛ فبرغم أن الركاب اعترضوا على صعود الرجل إلى القطار مع الحصان الضخم؛ إلا أن الرجل تجاهل الاعتراضات ووفر مكانًا له ولحصانه وسط ركاب القطار.
وقد اعترف المتحدث باسم السكك الحديدية الشرقية في الهند، بأنهم اطلعوا على الصور أيضًا؛ لكنهم لم يكونوا متأكدين من أن شيئًا كهذا قد حدث بالفعل؛ وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.