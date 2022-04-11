بالفيديو.. حصان في مكان لا يخطر على البال

وقد اعترف المتحدث باسم السكك الحديدية الشرقية في الهند، بأنهم اطلعوا على الصور أيضًا؛ لكنهم لم يكونوا متأكدين من أن شيئًا كهذا قد حدث بالفعل؛ وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.