بالفيديو.. دمار وفزع جرّاء زلزال قوي هزّ أفغانستان والضحايا بالمئات

قال مسؤولون أفغان إن زلزالاً بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 280 شخصاً في أفغانستان في ساعةٍ مبكرة من صباح الأربعاء، وإن مئات الأشخاص أُصيبوا ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية، حسب وكالة "رويترز".