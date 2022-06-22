بالفيديو.. دمار وفزع جرّاء زلزال قوي هزّ أفغانستان والضحايا بالمئات

قال مسؤولون أفغان إن زلزالاً بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 280 شخصاً في أفغانستان في ساعةٍ مبكرة من صباح الأربعاء، وإن مئات الأشخاص أُصيبوا ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية، حسب وكالة "رويترز".
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بُعد 44 كيلومتراً من مدينة خوست بالقرب من الحدود الباكستانية.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تظهر صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مصابين وجثث قتلى محمولة على نقالات، وأنقاضاً وبيوتاً مدمرة في ولاية بكتيكا.
وقال مسؤول بحكومة الولاية لـ"بي بي سي": إنه من المرجح أن يتزايد عدد الضحايا.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن شهود عيان أكدوا أنهم شعروا بالزلزال القوي في العاصمتين الأفغانية كابول، والباكستانية إسلام أباد.
وقال بلال كريمي، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، إنه "لسوء الحظ، وقع زلزالٌ عنيفٌ، الليلة الماضية، في أربع مناطق في إقليم بكتيكا، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من مواطنينا وتدمير عشرات المنازل".
وأضاف، في تغريدة على تويتر "نحث جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق الى المنطقة فوراً لمنع وقوع كارثة أخرى".
وتستخدم طائرات هليوكوبتر في نقل المصابين إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.