بالفيديو.. شاهد أغرب حادث في موقف سيارات بالكويت

نشرت وسائل إعلام كويتية لقطات فيديو لما وصفته بأغرب حادث مروري في الكويت، والذي وقع في موقف سيارات، وأسفر عن إصابة ثلاثة وافدين آسيويين.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني: أنه قد ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود حادث تصادم وإصابة في منطقة الدسمة قطعة 1 "مواقف فرع الغاز".
وفي موقع الحادث تمت مشاهدة مركبة تعلو مركبتين، وإفادة المسعف بوجود إصابة سريلانكيين اثنين، أحدهما بكسر بالساقين، والآخر بإصابة طفيفة، كما تم التحفظ على سريلانكي ثالث ثبت أنه المتسبب في الحادث.
وبث تليفزيون "الأنباء" فيديو الحادث الغريب، دون الكشف عن ملابساته وكيف علت سيارة رباعية سيارتين أخريين.