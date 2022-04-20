بالفيديو.. شاهد أغرب حادث في موقف سيارات بالكويت

وفي موقع الحادث تمت مشاهدة مركبة تعلو مركبتين، وإفادة المسعف بوجود إصابة سريلانكيين اثنين، أحدهما بكسر بالساقين، والآخر بإصابة طفيفة، كما تم التحفظ على سريلانكي ثالث ثبت أنه المتسبب في الحادث.