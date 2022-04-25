بالفيديو.. شاهد ما الذي أثار الذعر في مدينة "قائم" الإيرانية

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقاطع مصورة تُظهر فهدًا واقفًا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز إلى الرصيف ويلوذ بالفرار.