بالفيديو.. قفزة مذهلة بالمنطاد لمُسِنّة سويدية عمرها 103 أعوام

حطمت جَدة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سنًّا ينجز قفزة ثنائية بالمظلة؛ حيث قررت الاحتفال بهذا الإنجاز من خلال قطع "قالب حلوى صغير".
وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية: "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة".
وأضافت: "كل شيء سار كما هو مخطط له".
وقد أنجزت "لارسون" القفزة في موتالا على بُعد 240 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.
وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء؛ بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.
وأوضحت "لارسون" أنها تحب الهبوط ببطء من الأعلى، قائلة: "أعتقد أن الأمر لطيف".
وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرًا لتسجيل القفزة.
وحطمت "روت لارسون" البالغة من العمر 103 أعوام و259 يومًا، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يومًا.