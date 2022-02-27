بالفيديو.. لحظة مؤثرة بين نجميْ أوكرانيا في الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة مانشستر سيتي، وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحظةً مؤثرة بين نجمين أوكرانيين من الفريقين، قبل انطلاقة المباراة، وسط تحية من الجماهير في الملعب.

وكان حامل اللقب، مانشستر سيتي، قد حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا على مضيفه إيفرتون بهدف مقابل لا شيء، على استاد "غوديسون بارك"، في المرحلة السابعة والعشرين من "البريميرليغ".

وقبل بدء المباراة وخلال عمليات الإحماء للفريقين، وفي لحظة مؤثرة تَوجه لاعب مانشستر سيتي النجم الأوكراني أوليكسندر زينتشينكو، نحو مواطنه فيتالي ميكولينكو، لاعب إيفرتون؛ حيث تعانقا بسبب مشاركتهما تلك المباراة بينما بلدهما يتعرض للغزو من قِبَل الجيش الروسي.

وكان زينتشينكو قد غرّد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر في اليوم الأول من الهجوم على بلاده، موجهًا كلامه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أتمنى الموت سريعًا لهذا المخلوق"؛ وذلك قبل أن يعاود حذفها.

من جانب آخر، دعا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني الاحتياطي، أندري لونين، المجتمع الدولي إلى دعم بلاده أوكرانيا.

وطالَبَ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، بإرسال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وطبية.