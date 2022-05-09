بالفيديو.. متظاهرون يرشون السفير الروسي لدى بولندا بالطلاء الأحمر

ألقى متظاهرون غاضبون في وارسو طلاءً أحمر على سفير روسيا لدى بولندا، أثناء وضع الزهور على النصب التذكاري للحرب في بولندا.
وتعليقاً على الاعتداء على سفير روسيا لدى بولندا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد اتخذ الغرب مسارًا لإعادة بعث الفاشية، لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا".
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السفير الروسي يقف إلى جانب ضريح الجنود السوفييت، عقب إلقاء المتظاهرين عليه الطلاء الأحمر.
واتهمت وكالة "سبوتنيك" الشرطة البولندية بعدم تأمين الحماية اللازمة للوفد الدبلوماسي الروسي في المنطقة.