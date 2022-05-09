بالفيديو.. متظاهرون يرشون السفير الروسي لدى بولندا بالطلاء الأحمر

وتعليقاً على الاعتداء على سفير روسيا لدى بولندا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد اتخذ الغرب مسارًا لإعادة بعث الفاشية، لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا".