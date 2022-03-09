بالفيديو.. ملثمات أوكرانيا يتوعدن الغزاة الروس: "سندمركم"

ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة؛ إلا أن هذا اليوم يحمل أهمية خاصة لدول الاتحاد السوفيتي السابقة ومنها أوكرانيا، بعد حصول المرأة على حق التصويت في الانتخابات في مثل هذا اليوم من عام 1917، وأصبح هذا اليوم عطلة رسمية غالبًا ما يتم تقديم الزهور والشوكولاتة للنساء فيه.