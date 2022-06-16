بالفيديو.. وفاة مأساوية لحكم قُتِل ضربًا في الملعب

وكان "أمايا" قد تعرض لهجوم عنيف من قبل لاعبين احتجوا على طرد أحد زملائهم من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء مرتين، حسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.