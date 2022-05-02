بايدن وزوجته يُهنئان المسلمين بالعيد ويوجهان رسالة للاجئين حول العالم

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته "جيل"، بيانًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، تَحَدّثا فيه عن اللاجئين والنازحين، واستبشرا بمستقبل أفضل.
وقال الثنائي في بيان لهما صباح العيد: "هذه السنة، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، نُبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين حول مستقبلهم؛ لكنهم متمسكون بالأمل بمستقبل أفضل"؛ حسب قولهما.
ووفق شبكة "سي إن إن" أضاف "جو" و"جيل" بايدن: "كأمة يجب أن نحافظ على إيماننا بأولئك الذين يطلبون حياة أفضل، وأن نُعلي التزامنا بأن نكون منارة للأمل للناس المضطهدين حول العالم".