بايدن وزوجته يُهنئان المسلمين بالعيد ويوجهان رسالة للاجئين حول العالم

وقال الثنائي في بيان لهما صباح العيد: "هذه السنة، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، نُبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين حول مستقبلهم؛ لكنهم متمسكون بالأمل بمستقبل أفضل"؛ حسب قولهما.