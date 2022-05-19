ببند "الأداء المحدد".. ماسك "سيدفع الثمن" إذا تخلى عن "صفقة تويتر"

قصة الحسابات الوهمية

ولفت التقرير إلى أن "ماسك" يمكنه اللجوء إلى أن أعداد الحسابات الوهمية في تويتر عندما وقّع الاتفاقية لم تكن دقيقة، أو أن تويتر حاولت تحريف هذه المعلومات في تقاريرها؛ وهو ما قد يفتح الباب أمام مباحثات تتعلق بالتسوية.