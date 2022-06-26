بحثًا عن كواكب تشبه الأرض.. إطلاقٌ أول لـ"ناسا" من ميناء فضائي تجاري

وأضاف: لا توجد أماكن كثيرة قريبة من خط الاستواء مثل أرنهيم التي تبعد عنه 12 درجة (فقط)، ولا توجد على وجه الخصوص أماكن قريبة من خط الاستواء الهواء فيها جافٌّ ومستقر. فلوريدا حيث تقع "كيب كانافيرال" هي مستنقع إلى حد ما"؛ في إشارة إلى مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا.