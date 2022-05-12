بدء مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في رام الله

انطلقت -منذ قليل- من مستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.
وبدأت الجنازة من المستشفى بموكب عسكري رسمي، باتجاه مقر الرئاسة "المقاطعة" في مدينة رام الله.
وبحسب وكالة "معًا" الفلسطينية للأنباء، تَوَافد العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية إلى المستشفى، لمرافقة موكب التشييع. وسيُنقل جثمان أبو عاقلة إلى القدس لدفنها يوم غد الجمعة في مقبرة صهيون عند باب الخليل في المدينة المقدسة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل "أبو عاقلة" مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.
وأشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر؛ موضحة أن وضعه مستقر.