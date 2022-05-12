بدء مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في رام الله

وبحسب وكالة "معًا" الفلسطينية للأنباء، تَوَافد العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية إلى المستشفى، لمرافقة موكب التشييع. وسيُنقل جثمان أبو عاقلة إلى القدس لدفنها يوم غد الجمعة في مقبرة صهيون عند باب الخليل في المدينة المقدسة.