برقم هاتف كُتب على يده.. شاهد طفلًا أوكرانيًّا يعبر بمفرده الحدود إلى سلوفاكيا

أنقذوا أطفالنا

وشرحت والدة الطفل يوليا فولوديميرفنا بيسيكا، أنها اضطرت للبقاء في بلادها لرعاية والدتها المريضة؛ إذ يحول وضعها الصحي المتردي دون نقلها إلى مكان آخر وآمن. ولفتت إلى وجود محطة للطاقة النووية بجوار بلدتها التي شهدت مواجهات؛ مشيرة إلى أن النيران اشتعلت هناك.

وفيما أكدت عدم قدرتها على ترك والدتها التي لا يمكنها التحرك بمفردها؛ أوضحت أنها أرسلت ابنها بمفرده في القطار باتجاه الحدود السلوفاكية، فالْتقى هناك "بأشخاص يتسمون بالرأفة".

وأردفت: "رجاءً أنقذوا أطفالنا الأوكرانيين وامنحوهم ملاذًا آمنًا".

بدورها، علقت شرطة سلوفاكيا على الواقعة بالقول: "الدموع ملأت أعيننا.. هذا أعظم بطل في هذه الليلة".

والطفل الذي حصل على لقب "بطل الليل"، اعتنى به متطوعون قدّموا له الطعام والشراب، قبل أن يتصلوا بأقاربه الآخرين فجاؤوا في وقت لاحق لأخذه معهم.