بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني للملكة.. 70 عامًا على جلوس إليزابيث على العرش

يحتفل البريطانيون، اعتبارًا من اليوم، بمرور 70 عامًا على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في لحظة تاريخية لملكة تتمتع بشعبية ضخمة، رغم تغيبها بصورة متزايدة نظرًا لدواعٍ صحية.