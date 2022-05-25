بريطانيا تسك أكبر عملة احتفالًا باليوبيل الماسي للملكة

وقال بول مورجان، المدير الفني في دار سك العملة الملكية: "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن؛ فقد أتاح لنا حجم القطعة وقُطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".

وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان الأربعاء: إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة وفق "سكاي نيوز".