بريطانيا تغرّم شركة للذكاء الاصطناعي جمعت 20 مليار صورة لوجوه أشخاص

غرمت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة شركة للتعرف على الوجه بـ 7,5 ملايين جنيه إسترليني لجمع صور لأشخاص من منصات التواصل الاجتماعي والويب لإضافتها إلى قاعدة بيانات عالمية.
وأمر مكتب مفوض المعلومات البريطاني، شركة كليرفيو للذكاء الاصطناعي، ومقرها الولايات المتحدة، بحذف بيانات المقيمين في المملكة المتحدة من أنظمتها.
وجمعت شركة كليرفيو أكثر من 20 مليار صورة لوجوه الناس والبيانات من فيس بوك وشركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ومن البحث في الويب.
ووفق صحيفة "الجارديان"، قال جون إدواردز، مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، إن نموذج أعمال كليرفيو "غير مقبول".
وأضاف: الشركة جمعت صورا متعددة لأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، من مجموعة متنوعة من مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 20 مليار صورة.
وأردف إدواردز: الشركة تراقب سلوك أصحاب الصور بفعالية وتقدمه كخدمة تجارية، وهذا أمر غير مقبول.
وتابع: لهذا السبب تصرفنا لحماية الناس في المملكة المتحدة من خلال تغريم الشركة وإصدار إشعار إنفاذ.