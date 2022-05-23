بريطانيا تغرّم شركة للذكاء الاصطناعي جمعت 20 مليار صورة لوجوه أشخاص

وأضاف: الشركة جمعت صورا متعددة لأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، من مجموعة متنوعة من مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 20 مليار صورة.