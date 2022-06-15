بسبب أزمة اقتصادية.. حكومة تدعو شعبها لتقليل شرب الشاي

وقال وزير التخطيط والتنمية في باكستان أحسن إقبال، الثلاثاء: إن الباكستانيين "قد يقللون من استهلاكهم للشاي إلى كوب أو كوبين في اليوم؛ بسبب أعباء استيراده على البلاد"، حسب "سكاي نيوز عربية".