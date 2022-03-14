بسبب رسالة "واتساب".. أجنبية تطالب زوجها العربي بـ100 ألف درهم تعويضًا

وأكدت المحكمة أن فعل المدعى عليه بحق المدعية تسبب في إيذاء مشاعرها، وجعلها تشعر بالأسى والألم جراء ذلك السباب المخزي، كما أنه من شأنه أن يجعل الشاكية، محلاً للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها، مما ترتب على ذلك أضرار نفسية ومعنوية أصابت الشاكية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.