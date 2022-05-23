بسبب فنجان إسبريسو.. تغريم صاحب مقهى بإيطاليا 1000 يورو

وقال المفتش ليوناردو ماجنولف، من شرطة فلورنسا المحلية : إن زبونا ذكر أن المقهى لم يعرض سعر القهوة خلف الكاونتر وفقًا لما يمليه القانون، وتابعت الشرطة الشكوى وغرمت المحل 1000 يورو بعد أن تأكدت من أن السعر كان غائبًا بالفعل.