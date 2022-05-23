بسبب فنجان إسبريسو.. تغريم صاحب مقهى بإيطاليا 1000 يورو

أثار فنجان قهوة بـ 2 يورو جدلاً كبيرًا في إيطاليا، حيث تسبب بتغريم صاحب المقهى بمبلغ 1000 يورو بسبب عدم إعلانه عن أسعاره الجديدة، وفقًا لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قامت الشرطة الإيطالية بتغريم صاحب مقهى Ditta Artigianale في فلورنسا بعد أن أبلغ أحد العملاء عنه في نهاية نيسان لعدم الإعلان عن أسعاره كما هو مطلوب قانونًا.
وقال المفتش ليوناردو ماجنولف، من شرطة فلورنسا المحلية : إن زبونا ذكر أن المقهى لم يعرض سعر القهوة خلف الكاونتر وفقًا لما يمليه القانون، وتابعت الشرطة الشكوى وغرمت المحل 1000 يورو بعد أن تأكدت من أن السعر كان غائبًا بالفعل.
وشارك صاحب المقهى فرانشيسكو سانابو العقوبة على "فيسبوك" قائلاً :"غرمونى لأن شخص شعر بالإهانة لدفع 2 يورو لشراء قهوة منزوعة الكافيين، هل تصدقون ذلك؟".
وأثار ذلك تفاعلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي في إيطاليا لغرابة القضية والعقوبة.
وقال صاحب المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي لتبرير ارتفاع سعر القهوة: "دفع يورو واحد مقابل فنجان من القهوة ليس مستدامًا".
مضيفًا "القهوة التي قدمتها تأتي من مزرعة صغيرة في تشياباس، تم استخلاصها بشكل طبيعي وتم تحضيرها باحتراف كبير من قِبل صانع القهوة الخاص بي".
من جانب آخر، دافع فرع جمعية الأعمال الصغيرة Confartigianato في فلورنسا عن المقهى، وقال رئيس الجمعية أليساندرو فيتوريو سوراني إن "هذا شيء يزعجني بشدة، يُبذل قدر كبير من العمل لخروج منتج عالي الجودة، التي تؤتي ثمارها وتفيد الجميع".
يُذكر أن صاحب القهوة هو صانع باريستا حاصل على جوائز ونجم "Coffee Hunters" برنامج شهير عرض على قناة الطعام الإيطالية "Gambero Rosso".