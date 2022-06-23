بسبب مقتل فتاة الجامعة.. أستاذ بجامعة الأزهر يعلن اعتزال الإعلام

أعلن الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، تعليق حساباته الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لانتقادات شديدة وصلت إلى حد المطالبة بمحاكمته؛ بسبب تصريحاته عن مقتل طالبة جامعة المنصورة "نيرة أشرف".
تعليق "عطية" على مقتل الطالبة
وحسب موقع "مصراوي"، اعتبر مبروك عطية أن خروج الفتاة بدون حجاب وراء وقوع الجريمة، وأنها لو كانت ترتدي "قفة" يقصد حجابًا أو نقابًا؛ لنَجَت.. يقول "مبروك": "طالما (الحجاب) حرية شخصية، سيبي المهفهف (الشعر) على الخدود يطير، والبسي محزق (ضيق)، هيصطادك اللي ريقه بيجري (المتحرش) ويقتلك"، وأضاف متابعًا: "لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتكم قفة (في حجاب)، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود".
انتقادات شديدة لـ"عطية"
وحسب "المصري اليوم"، قوبلت تصريحات مبروك عطية بموجة من الانتقادات الشديدة، بدأتها المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، الحقوقية والناشطة النسوية الكبيرة، التي قالت: "إن فيديو (عطية) تحريضي ومُهين للدولة المصرية والرجال المصريين؛ لأنه يشير إلى أن البلد ليس بها قانون، ومصر بها شرطة وقضاء وقانون يحاسب المخطئ".
وتابعت: "هذه التصريحات تُحَرض على العنف (ضد المرأة)".
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ببلاغ للنائب العام ضد مبروك عطية.
أيضًا أعلنت جامعة الأزهر في بيان لها، أمس الأربعاء، أن هذه التصريحات شخصية لا تُعبّر إلا عن رأي صاحبها؛ داعية منتسبيها إلى التمسك بالمنهج الأزهري في طرح الموضوعات ومناقشتها، ومخاطبة الجماهير بما يتناسب مع تاريخ المؤسسة العريق، وتقدير واحترام عموم الناس لأساتذة الأزهر وتوقيرهم لعلمائه.
"عطية" يعلن اعتزال الإعلام
وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، أعلن "عطية" اعتزال الإعلام في بث مباشر عبر صفحته الشخصية، قائلًا: "بكل هدوء أقدم هذا اللقاء الأخير.. وقد أعود وقد لا أعود".
وأضاف "عطية": "الفيديو كان واضح، ودعوت لنيرة (الفتاة الضحية) 9 مرات وفي سري، ودعوت لها بقاضٍ ينفّذ حكمًا عاجلًا.. ولم أقل إن البنت كانت محجبة أو نازلة بشعرها.. ولم أبرر القتل باسم الحجاب".