بسبب مقتل فتاة الجامعة.. أستاذ بجامعة الأزهر يعلن اعتزال الإعلام

تعليق "عطية" على مقتل الطالبة

وحسب موقع "مصراوي"، اعتبر مبروك عطية أن خروج الفتاة بدون حجاب وراء وقوع الجريمة، وأنها لو كانت ترتدي "قفة" يقصد حجابًا أو نقابًا؛ لنَجَت.. يقول "مبروك": "طالما (الحجاب) حرية شخصية، سيبي المهفهف (الشعر) على الخدود يطير، والبسي محزق (ضيق)، هيصطادك اللي ريقه بيجري (المتحرش) ويقتلك"، وأضاف متابعًا: "لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتكم قفة (في حجاب)، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود".