بسعر 180 دولارًا.. ابتكار ياباني جديد لحل مشكلة الجو الحار

موقع الشركة أكد أن الجهاز يوفر تبريدًا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيًا، كما يتضمن طوق رقبة مخصصًا لتثبيت الجهاز في مكانه مع تحسين تأثير التبريد.