بسعر 180 دولارًا.. ابتكار ياباني جديد لحل مشكلة الجو الحار

في خطوة تستهدف مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الحر، باستخدام التكنولوجيا، ابتكرت اليابان جهازًا جديدًا يحل مشكلة لأجواء الحارة.
وبينما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان لتكنولوجيا حديثة أنتجتها شركتهم الوطنية "سوني"، لمواجهة الحرارة الشديدة في الخارج.
وأنتجت "سوني" وفق سكاي نيوز عربية جهازًا حراريًا يمكن ارتداؤه داخل الملابس، يقوم بتبريد أو تدفئة جزء الجسم الذي يلامس الجهاز.
موقع الشركة أكد أن الجهاز يوفر تبريدًا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيًا، كما يتضمن طوق رقبة مخصصًا لتثبيت الجهاز في مكانه مع تحسين تأثير التبريد.
ووفقًا لموقع "ماذرشيب"، يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة يتم شحنها في حوالي 100 دقيقة، وسيستمر من 8 إلى 61 ساعة في وضع التبريد.
وشهد الجهاز الذي يحمل اسم "ريون بوكيت" إقبالًا هائلًا في المبيعات، ووفقًا لصفحة المنتج، فيبلغ سعره 180 دولارًا.