بشأن العمرة.. تحذير من غرفة السياحة بمصر والعقوبة تصل لإلغاء الترخيص

حذّرت غرفة شركات السياحة في مصر، الشركات السياحية المنظمة للعمرة، من سفر المعتمرين المصريين للأراضي السعودية عن طريق الترانزيت (بالسفر إلى دولة ثالثة قبل العودة إلى السعودية)؛ وهو ما يخالف الضوابط المنظمة للعمرة التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، أكدت الغرفة أن أي شركة سياحية يتم تورطها في سفرٍ مُخالفٍ لضوابط العمرة؛ سيتم تطبيق عقوبات عليها طبقًا للقانون تصل لإلغاء التراخيص.
وأوضحت الغرفة أنه تم رصد سفر العديد من المواطنين لأداء فريضة العمرة دون التسجيل في بوابة العمرة المصرية التي تُعد المنصة الشرعية الوحيدة لتنفيذ برامج عمرة، كما نصت عليها ضوابط العمرة من قِبَل وزارة السياحة.