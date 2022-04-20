بشأن العمرة.. تحذير من غرفة السياحة بمصر والعقوبة تصل لإلغاء الترخيص

حذّرت غرفة شركات السياحة في مصر، الشركات السياحية المنظمة للعمرة، من سفر المعتمرين المصريين للأراضي السعودية عن طريق الترانزيت (بالسفر إلى دولة ثالثة قبل العودة إلى السعودية)؛ وهو ما يخالف الضوابط المنظمة للعمرة التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار.