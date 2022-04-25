بشرى خير.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميًا

في بشرى خير للجميع، توصلت اليابان لعلاج تجريبي جديد يحسن من أعراض كورونا التنفسية، وتسعى الآن لنشر هذا الدواء عالميًا.
وحسب تقرير مصور بثته فضائية "العربية"، أثبتت التحاليل أن العلاج عبارة عن أقراص، وهي تقضي سريعًا على الفيروس المضاد للمرض، وأعلنت الشركة اليابانية أن النتائج الحديثة أظهرت أن الدواء حسن من الأعراض التنفسية والحمى التي تسببها كورونا مما يبشر بنجاح هذا العلاج.
وأوضح التقرير أن شركة "شيونوجي" اليابانية تطمح لتحقيق العلاج الجديد انتشارًا عالميًا، بعد موافقة الجهات التنظيمية في اليابان عليه.