بشرى خير.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميًا

وحسب تقرير مصور بثته فضائية "العربية"، أثبتت التحاليل أن العلاج عبارة عن أقراص، وهي تقضي سريعًا على الفيروس المضاد للمرض، وأعلنت الشركة اليابانية أن النتائج الحديثة أظهرت أن الدواء حسن من الأعراض التنفسية والحمى التي تسببها كورونا مما يبشر بنجاح هذا العلاج.