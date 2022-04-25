بصفقة قيمتها 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر"

وقال ماسك: "حرية التعبير حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية. أريد أيضًا أن أجعل Twitter أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر".