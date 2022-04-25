بصفقة قيمتها 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر"

أعلنت شركة تويتر المدرجة في بورصة نيويورك أنها أبرمت اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قِبل كيان مملوك بالكامل من قِبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولار أمريكي للسهم الواحد نقدًا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل المساهمون في تويتر على 54.20 دولار أمريكي نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية على تويتر التي يمتلكونها عند إغلاق الصفقة المقترحة.
ويمثل سعر الشراء علاوة بنسبة 38٪ على سعر إغلاق سهم تويتر في 1 إبريل 2022، الذي كان آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن حصته البالغة 9٪ في تويتر.
وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر: "أجرى مجلس إدارة الشركة عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح إيلون مع التركيز المعتمد على القيمة واليقين والتمويل. ستوفر الصفقة المقترحة قسطًا نقديًّا كبيرًا. ونحن نعتقد أن ذلك هو أفضل مسار للمضي قُدمًا لمساهمي تويتر".
وقال باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي لتويتر: "لدى تويتر غرض وأهمية تؤثر على العالم بأسره. فخور جدًّا بفِرقنا، والعمل الذي لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقال ماسك: "حرية التعبير حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية. أريد أيضًا أن أجعل Twitter أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر".