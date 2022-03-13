بعدما ظل مفقودًا لـ27 عامًا.. هذا ما حدث لرجل أربعيني وأصبح حديث الجزائر

قصة غريبة

وبدأت قصة "عياش الشاوي" سنة 1995، بعد ما وصل إلى مدينة سيدي خالد في ظروف مجهولة على متن حافلة لنقل المسافرين.. كان عياش حينها -حسب من الْتقى به- فاقدًا الذاكرة ويعاني من ضعف في البصر، ولا يجيد العربية لا نطقًا ولا فهمًا، وله صعوبة حتى في النطق، ومن لهجته الأمازيغية تَبين لمن تواصل معه حينها أنه من منطقة الشاوية؛ لذلك أُطلق عليه اسم "عياش الشاوي"، ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل بين الشوارع والأحياء في مدينة سيدي خالد، وفي كل مرة يلقى من العائلات المحسنة كل المساعدة والرعاية، فيمكث عند هذه العائلة مدة، ثم ينتقل إلى أخرى وهكذا.