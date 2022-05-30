بعد أغرب إقامة لمدة شهرين.. الكويت تُبعد أسرة أردنية عن أراضيها

وأشار المصدر إلى أن دورية من أمن محافظة العاصمة توجهت إلى المكان في الليل، ولدى سؤالهم عن سبب وجودهم هناك، قال الأب: "إنهم اعتادوا على النوم في هذا المكان منذ أكثر من شهرين، بعد أن فقد هو وزوجته وظيفتيهما".