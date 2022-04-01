بعد أيام من موتها.. وفاة شاب مصري حزنًا على أمه

لفظ الشاب المصري عبدالله عبدالهادي (30 سنة) أنفاسه الأخيرة في حقله أثناء قيامه برعاية زرعه حزنًا على أمه التي توفيت قبل أيام قليلة في محافظة الغربية شمالي مصر.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد تلقى قسم شرطة السنطة بمحافظة الغربية إخطارًا بوصول شاب للمستشفى جثة هامدة؛ وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.
وقال جيران الشاب المقيم بقرية ميت حواي بالسنطة إن أمه توفيت منذ أيام بعد رحلة معاناة مع المرض، وتم تشييع جنازتها بمقابر القرية.
وأوضح الجيران أن الشاب المتوفى متزوج منذ 3 سنوات، وكان موجودًا بالحقل، وفوجئ الأهالي بوفاته بالحقل، وتم نقله للمستشفى لإسعافه، ولكن اكتشفوا وفاته، واستعد أهالي القرية لتشييع جثمانه عقب صلاة العشاء.