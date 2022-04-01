بعد أيام من موتها.. وفاة شاب مصري حزنًا على أمه

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد تلقى قسم شرطة السنطة بمحافظة الغربية إخطارًا بوصول شاب للمستشفى جثة هامدة؛ وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.