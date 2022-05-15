بعد إغلاق صارم لأسابيع.. شنغهاي تبدأ إعادة فتح قطاع الأعمال

قالت بلدية شنغهاي اليوم، إن المركز المالي والصناعي الصيني سيبدأ تدريجيًّا في إعادة فتح قطاع الأعمال، مثل مراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر اعتبارًا من غد الاثنين، بعد إغلاق صارم استمر أسابيع لمكافحة الجائحة.

وتم إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، لأكثر من 6 أسابيع مع تصديها لتفشي فيروس كورونا، وسجلت 1203 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا بلا أعراض، أمس السبت انخفاضًا من 1487 في الجمعة.

وأظهرت بيانات اليوم، تراجع الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض، في المركز المالي الصيني، إلى 166 من 194 في اليوم السابق، ولم يتم تسجيل أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي، بعد تسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وسجلت 3 وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19، مقابل وفاة واحدة في اليوم السابق.