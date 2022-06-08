بعد احتجاج المسلمين.. دور السينما في أمريكا وبريطانيا تلغي عرض فيلم عن "فاطمة الزهراء"

وذكرت تقارير بريطانية أن ما يزيد على 119 ألف مسلم قاموا بتوقيع عريضة إلكترونية، وطالبوا بإلغاء عروض الفيلم الذي وُصف بـ "المهين والعنصري"، كما تجمّع عددٌ من المسلمين خارج قاعات السينما في برمنغهام ببريطانيا لمنع العرض.