بعد احتجاج المسلمين.. دور السينما في أمريكا وبريطانيا تلغي عرض فيلم عن "فاطمة الزهراء"

ألغت دور السينما في الولايات المتحدة وبريطانيا عرض فيلم يتناول شخصية السيدة فاطمة الزهراء؛ ابنة الرسول الكريم، بعد احتجاجٍ قدّمته الجالية المسلمة في البلدين على الفيلم.
وذكرت تقارير بريطانية أن ما يزيد على 119 ألف مسلم قاموا بتوقيع عريضة إلكترونية، وطالبوا بإلغاء عروض الفيلم الذي وُصف بـ "المهين والعنصري"، كما تجمّع عددٌ من المسلمين خارج قاعات السينما في برمنغهام ببريطانيا لمنع العرض.
وقال المتحدث باسم سلسلة دور العروض "سينيوورد" البريطانية، إنه بالنظر إلى بعض الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض فيلم "Lady of Heaven" (سيدة الجنة) قرّرنا إلغاء العروض المقبلة على مستوى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.