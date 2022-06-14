بعد ارتفاع الإصابات 100% خلال أسبوع.. الإمارات تشدد تدابير كورونا

وبحسب "العامري": "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدًا "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي؛ حيث إن التهاون بذلك يعدّ مخالفة، ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم" (816 دولارًا) مشيرًا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة".