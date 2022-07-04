بعد استبعاد فرضية الإرهاب.. شاهد المسلح وهو يُطلق النار على ضحاياه في كوبنهاجن

مع استبعاد الشرطة الدنماركية فرضية الإرهاب في هجوم المركز التجاري بكوبنهاغن، أظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام لحظات إطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي.
قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الإثنين، إن المسلح الذي أطلق النار داخل مركز تجاري في العاصمة كوبنهاغن تصرف بمفرده على الأرجح، واختار ضحاياه بشكل عشوائي.
وقال كبير مفتشي شرطة كوبنهاجن، سورين توماسن؛ اليوم الإثنين، إن المحققين لا يعتقدون أن الهجوم، الذي وقع أمس الأحد في "مركز فيلدز" التجاري بالعاصمة الدنماركية، "له علاقة بالإرهاب".
وأضاف، أن 3 أشخاص قُتلوا في الهجوم: دنماركيان ومواطن روسي، وأُصيب 4 آخرون، حيث تم نقل دنماركيين وسويديين إلى مستشفى لإصابتهم بجروح بالغة، مشيراً إلى أن حالتهم حرجة، لكن مستقرة.
وأظهرت لقطات بثّتها وسائل أعلام المسلح الدنماركي وهو يحمل بندقية ويتجوّل في مركز التسوّق، مطلقاً النار على المواطنين بشكل عشوائي.
وكان سورين توماسن، قد قال في تصريحات سابقة للصحفيين، إن التحقيق لم يشر حتى الآن إلى وجود دافع عنصري أو غيره لكن الأمر قد يتغير، غير أنه أوضح أن المشتبه فيه معروف من الشرطة "لكن بشكل هامشيّ فقط".
وفي وقت سابق، طالبت رئيسة وزراء الدنمارك، أبناء شعبها بالتكاتف والتضامن في أعقاب الهجوم المسلح، فيما كشفت الشرطة أن المشتبه فيه في حادثة إطلاق النار معروف لديها "بشكل هامشي"، من دون أن تكشف عن هويته الكاملة.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، في بيان في وقت متأخر يوم الأحد "تعرضت الدنمارك لهجوم عنيف مساء الأحد. لقي عدة أشخاص حتفهم. وأصيب عدد أكبر. عائلات بريئة كانت تتسوّق أو تتناول الطعام. أطفال وشبان".
وأضافت "تبدلت أحوال عاصمتنا الجميلة والآمنة للغاية في جزءٍ من الثانية.. أريد أن أشجع الدنماركيين على التكاتف سوياً ودعم بعضهم بعضاً في هذا الوقت العصيب".
من جانبها، قالت شرطة كوبنهاجن إنها أرسلت عدداً من رجال الأمن إلى "مركز فيلدز" التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس في الداخل، البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.
جاء ذلك بعد أن لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 4 آخرون في إطلاق نار بالمركز، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما واتهمته بالقتل.
ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لمجموعات من المتسوّقين المذعورين وهم يهرعون للخروج من المركز التجاري.
وألقت شرطة العاصمة كوبنهاغن القبض على المشتبه فيه في الساعة 15:48 بتوقيت غرينتش، وكان يحمل بندقية ومتفجرات.
وكانت الشرطة قد بدأت عملية بحث واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن وجود شركاء للمهاجم.