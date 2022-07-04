بعد استبعاد فرضية الإرهاب.. شاهد المسلح وهو يُطلق النار على ضحاياه في كوبنهاجن

وكان سورين توماسن، قد قال في تصريحات سابقة للصحفيين، إن التحقيق لم يشر حتى الآن إلى وجود دافع عنصري أو غيره لكن الأمر قد يتغير، غير أنه أوضح أن المشتبه فيه معروف من الشرطة "لكن بشكل هامشيّ فقط".