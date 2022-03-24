بعد الاختفاء الغامض.. "ستان تي ريكس" يظهر في أبو ظبي

في أكتوبر 2020، اختفت أحفورة الديناصور "ستان تي ريكس" التي يبلغ طولها 39 قدمًا، عقب بيعها في مزاد كريستيز مقابل 31.8 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بعد شرائها من قِبَل شخص مجهول، ولم ترد بعد ذلك معلومات حول القطعة النادرة التي بيعت دون الكشف عن تفاصيلها؛ الأمر الذي أثار قلق علماء الحفريات وقتها.
و"ستان تي ركس" الذي سمي على اسم مكتشفه صائد الحفريات ستان ساكريسون، ساعد العلماء على فهم طبيعة الديناصورات وقوة عظامها، ولذلك تخوفت بعض الجهات من إمكانية منع مالكه الجديد للباحثين من الوصول إليه.
متحف جديد للتاريخ الطبيعي في أبو ظبي
وفي الأربعاء الماضي، أعلن مسؤولون في أبو ظبي أنهم يبنون متحفًا جديدًا للتاريخ الطبيعي، وأن "ستان" سيكون أحد مناطق الجذب الرئيسية عند افتتاحه في السنوات المقبلة؛ بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ناشيونال جيوغرافيك".
بدوره، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، في بيان، إنه يهدف إلى جعل عاصمة الإمارات مكانًا "للبحث والتعاون والاكتشاف"، قائلًا: "التاريخ الطبيعي له منزل جديد في أبو ظبي".
وأضاف أنه يتم العمل على "متحف جديد يروي قصة كوننا؛ من خلال بعض عجائب الدنيا الطبيعية الأكثر روعة التي عرفتها البشرية".
وتابع: "نفتح ملايين السنين من المعرفة ليس فقط لتعزيز الاكتشافات العلمية؛ ولكن لإلهام أطفالنا لحماية مستقبل كوكبنا".
وسيُشغل المتحف، المقرر الانتهاء من تشييده بحلول نهاية عام 2025.377 ألف قدم مربع في جزيرة السعديات، حسب موقع "الحرة".
وفي فبراير 2022، أعلن علماء الآثار في أبو ظبي، عن مجموعة بنى أثرية يعود تاريخها إلى 5800 عام؛ وفقًا لبيان رسمي صادر عن دائرة الثقافة والسياحة بإمارة أبو ظبي.
ومنذ أن عُثر على هذه الاكتشافات في جزيرة غاغا غرب أبو ظبي عام 2020، تُجري دائرة الثقافة والسياحية الإماراتية تحليلات علمية بناء على تحليل الكربون 14 لشظايا الفحم، والذي أظهر أن عمر البنى لا يقل عن 8500 عام؛ متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لأقدم بنى معروفة تم اكتشافها في دولة الإمارات في جزيرة مروح المجاورة، بحسب البيان.