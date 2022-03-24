بعد الاختفاء الغامض.. "ستان تي ريكس" يظهر في أبو ظبي

في أكتوبر 2020، اختفت أحفورة الديناصور "ستان تي ريكس" التي يبلغ طولها 39 قدمًا، عقب بيعها في مزاد كريستيز مقابل 31.8 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بعد شرائها من قِبَل شخص مجهول، ولم ترد بعد ذلك معلومات حول القطعة النادرة التي بيعت دون الكشف عن تفاصيلها؛ الأمر الذي أثار قلق علماء الحفريات وقتها.