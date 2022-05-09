بعد الفيديو المشين.. التحفظ على 13 مراهقًا تحرشوا بسائحتين في مصر

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة كانت شنت، الجمعة، بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار، حملة على المنطقة الأثرية لضبط المتحرشين على خلفية الفيديو، حيث استهدفت ممن يتسببون في مشكلات داخل المنطقة والخيالة المخالفين لمناطق العمل المحددة لهم والباعة الجائلين.