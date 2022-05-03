بعد الواقعة الغريبة.. رسالة ساخرة من رياض محرز لمالك تويتر الجديد "إيلون ماسك"

وجاء في التغريدة: "أصدقائي، لا تعلقوا آمالًا كبيرة حتى لا تحبطوا، لو كان قدرنا الوصول إلى قطر سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرًا يا ربي.. ومهما حصل فلتحيا الجزائر".