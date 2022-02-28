بعد انتشارها على الإنترنت.. هل الصورة لزوجة الرئيس الأوكراني؟

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لجندية أوكرانية يزعم مُرَوّجوها أنها أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد حَظِيت الصورة بمشاركات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقيت "إعجابًا" من 1200 شخص على تلك المنصات.

وقال مشاركو الصورة إنها تعود لسيدة أوكرانيا الأولى، وهي تشارك في مقاومة "الغزو الروسي" لبلادها.

وقالت "رويترز" في تقرير لها، إن فريق التحقق من الأخبار في الوكالة، تَوصل إلى أن الصورة تعود لجندية أوكرانية وليست لزوجة الرئيس.

وبحسب "رويترز"، يعود تاريخ الصورة إلى 22 أغسطس 2021، وهي لجندية أوكرانية بالزي العسكري للاحتفال بمناسبة مرور 30 عامًا على استقلال أوكرانيا.

والتُقطت الصورة للجندية المبتسمة في شارع "خريشتشاتيك" في كييف، بعدسة المصور فولوديمير زاخاروف، وهو مقيم في العاصمة الأوكرانية أيضًا.

يُذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، دخلت يومها الخامس؛ فيما أفادت السلطات الأوكرانية السبت بأن ما لا يقل عن 198 مدنيًّا قُتلوا منذ بدء الهجوم الروسي؛ فيما تكثف القصف على كييف ومدن أخرى بينها خاركيف في الشرق.