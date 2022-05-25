بعد انتشار إنفلونزا الطيور.. أمريكا وبريطانيا تنضمان للسعودية برفض الدواجن المطعمة

انضمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، إلى السعودية، برفض استيراد الدواجن المطعمة من البلدان التي تمارس التطعيم الخاص بإنفلونزا الطيور خوفاً من انتقال الفيروس إلى داخل بلدانها.
وحظرت السعودية خلال العام الجاري استيراد الدواجن والبيض ومنتجاتهما من عديد من المدن والدول التي انتشر فيها إنفلونزا الطيور، كما شدّدت الرقابة على استيرادها حفاظاً على الصحة العامة.
وأشار تقرير صحيفة "تشروي" الإسبانية، إلى أن وزراء الزراعة في أوروبا وافقوا على تطوير التطعيم العام للدواجن للحد من انتشار إنفلونزا الطيور الذي ينتشر بشكلٍ كبيرٍ ومستمرٍ في أوروبا.
وذكر وزراء الزراعة الأوروبيون أن هذا التطعيم مكمل ومفيد لتدابير الوقاية والسيطرة على الوباء الحيواني الأخطر في التاريخ الحديث في أوروبا، ويسهم في التقليل من انتشار الفيروس.
وترفض السعودية استيراد الدواجن المطعمة، حيث مازالت جدوى التطعيم غير واضحة، كما انضم إليها عددٌ من الدول الغربية والآسيوية في عملية الرفض حفاظاً على صحة مواطنيها.
يُذكر أن العالم يواجه أزمة كبيرة في صناعة الدواجن بعد انتشار إنفلونزا الطيور بشكلٍ كبيرٍ في أوروبا، وهي واحدة من أخطر المشكلات الصحية والاقتصادية التي تواجهها الدول.