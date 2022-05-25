بعد انتشار إنفلونزا الطيور.. أمريكا وبريطانيا تنضمان للسعودية برفض الدواجن المطعمة

وحظرت السعودية خلال العام الجاري استيراد الدواجن والبيض ومنتجاتهما من عديد من المدن والدول التي انتشر فيها إنفلونزا الطيور، كما شدّدت الرقابة على استيرادها حفاظاً على الصحة العامة.