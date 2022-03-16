بعد تحدي "ماسك" لقتال "بوتين".. تحذير روسي مشدد

رد الزعيم الشيشاني "رمضان قديروف"، على عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معركة واحدة تحدد مصير أوكرانيا؛ محذرًا من أن "ماسك" سيواجه هزيمة سريعة؛ وذلك بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر".

وشدد قديروف، وهو حليف لبوتين ويحكم منطقة الشيشان شبه المستقلة في روسيا، على أن بوتين سيُطيح بـ"ماسك" قائلًا: "لا أنصحك بالتنافس مع بوتين".

والاثنين، تحدى "ماسك"، الملياردير الأمريكي الذي يُعد أغنى رجل في العالم، الرئيس الروسي، في قتال "رجل لرجل"؛ بحسب ما قاله عبر حسابه في تويتر؛ وذلك للدلالة على تضامنه مع أوكرانيا.

وقال "ماسك" في تغريدته: "أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل"، وكتب اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما كانت بقية التغريدة باللغة الإنجليزية.

وفي تغريدة أخرى كتبها بالروسية، وجّه سؤالًا لحساب الرئاسة الروسية، قائلًا: "هل توافق على منازلتي؟".

وحسب موقع "الحرة"؛ توسع "قديروف" في الرد، عبر حسابه في "تيليجرام"؛ مشيرًا إلى مؤهلات بوتين في الجودو، لكنه قال إن هذا ليس السبب الرئيسي لخسارة "ماسك"؛ موضحًا أن الملياردير الأمريكي كان مجرد "رجل أعمال ومدون على تويتر" مقارنة ببوتين، "سياسي عالمي واستراتيجي".

وبدلًا من ذلك، اعتبر قديروف أن على ماسك الالتحاق بتدريب في إحدى أكاديميات القوات الخاصة في قديروف أو في "نادي أحمات القتالي"، وهي سلسلة من نوادي الملاكمة الشيشانية التي أسسها وأطلق عليها اسم والده، الحاكم الشيشاني السابق أحمد قديروف.