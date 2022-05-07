بعد تداول نبأ وفاته.. ما حقيقة الحالة الصحية ليحيى الفخراني؟

وكان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني، خلال مشاركته بتعليق صوتي على فيلم تسجيلي بعنوان "من كل بيت مصري"، الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن احتفالية يوم الشهيد التي أُقيمت في مارس الماضي، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.